مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021

المناطق- سبوتنيك

أعلن السفير الروسي في طهران “ليفان دجاغريان” في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في منطقة الخليج أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

وقال السفير: “في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، ستجرى المناورات البحرية المشتركة السنوية في منطقة الخليج، بمشاركة سفن حربية لروسيا وإيران والصين.

وحسب تعبير السفير الروسي “تتمثل المهمة الرئيسية في التدريب على إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة قراصنة البحر”.