بعد سنوات من الانتظار.. عش النوارس يقترب من الانجاز (صور)

الملعب الذي يتسع لـ 16 الف متفرج ونفذته شركة بلند باية الإيرانية، شهد تلكؤا كبيرا بسبب عوامل عديدة اولها الحرب على داعش ثم الازمة الاقتصادية التي واجهت العالم وصولا الى ازمة مالية خاصة بالفريق، وكان آخرها آثار وباء كورونا والازمة التي نجمت عنه.

وتساءلت بعض الجماهير رغم فرحتها باكتمال معقل فريقها عن امكانية الملعب في استيعاب الجماهير العريضة التي تحضر لمباريات الزوراء خصوصا مواجهات الديربي، اذ يتمتع النوارس بقاعدة جاهيرية كبيرة تعد الاولى على العراق وفقا لتصنيفات خاصة.

وقال احد المشجعين، ان "سعة الملعب لا تليق بحجم فريق مثل الزوراء ومكانته"، فيما قال آخر انه "في دول عربية وبمقدمتها الخليجية نرى اندية تمتلك ملاعب ومنشآت كبيرة بقدرة استيعابية كبيرة، رغم انها لا تمتلك قاعة جماهيرية كتلك التي يمتلكها الزوراء".

يذكر ان الهياة الإدارية لنادي الزوراء، اختارت الخميس (19 آب 2021)، ملعب كربلاء الدولي لاستضافة مباريات الفريق مؤقتاً ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز حيث من المقرر ان ينطلق الموسم الشهر المقبل.