رسميًا.. بايرن ميونخ يمدد عقد كيميتش

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "مدد النادي عقد جوشوا كيميتش حتى عام 2025، والذي انضم لنا في 2015، وخاض بقميص البافاري 264 مباراة وأحرز 30 هدفًا".

وصرح كيميتش، ان "أهم سبب لتمديد عقدي أنني أستطيع متابعة شغفي بسعادة كاملة كل يوم هنا في بايرن ميونخ".



وأضاف: "إنني ألعب مع فريق يستطيع تحقيق كل شيء، وأصبح الكثير من زملائي أصدقاء حقيقيين. إن كرة القدم يجب أن تكون ممتعة، ولهذا السبب بدأت لعب الكرة".

وتابع: "ما زلت أعتقد أنني لم أصل إلى أفضل مراحل تطوري بعد، وأنا مقتنع بوجود الكثير من الأمور الممكنة مع بايرن ميونخ في السنوات المقبلة".

واختتم: "علاوة على ذلك، تشعر عائلتي هنا وكأنها في المنزل، ميونخ أصبحت وطنًا ثانيًا لنا، والتركيبة التي لدينا هنا غير موجودة في جميع أنحاء العالم".

