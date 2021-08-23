مصر.. "طب أسنان القاهرة" تنشر أول مرجع دولي للعلاج التحفظي باستخدام "النانوتكنولوجي" (صور)

أعلن الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة المصرية عن نشر أول مرجع علمي لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانوتكنولوجي، بدار نشر السيفير Elsevier الدولي.

أشارت الدكتورة المصرية منى رياض مؤلفة المرجع والأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان الى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً الى العمل على اتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجع علمي متخصص لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين حافظ المصرية مؤلفة المرجع والأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان أن مرجع Nanotechnology in Conservative dentistry، يعد الأول من نوعه فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، موضحةً أن المرجع سيساهم بشكل كبير في علاج تسوس وحساسية الاسنان من خلال الاكتشاف المبكر للتسوس والحفاظ على مينا الاسنان بالاضافة الى حماية عصب الأسنان عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، كما يناقش المرجع استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

كما قام الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة المصرية بتكريم مؤلفي المرجع العلمي تقديراً لجهودهم وتميزهم في اعداد ونشر المرجع الدولي الأول للكلية في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية "النانو تكنولوجي".

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصري قد تلقى أول أمس تقريراً من دار نشر السيفير Elsevier، حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأشار التقرير الى حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا فى مجال النشر العلمي لعام 2020، بعدد 31647 بحثًا، بينما بلغ عدد المنشورات بجنوب إفريقيا 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى افريقيا.