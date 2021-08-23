إيران تنفي وساطة يابانية مع الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، ما تردد بشأن وجود وساطة تقوم بها اليابان بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران لخطيب زاده رد فيه على ما أثير بشأن وساطة يقوم بها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بين إيران والولايات المتحدة

وقال خطيب زاده: "لا صحة لذلك.. وزيارة وزير الخارجية الياباني، كانت مقررة منذ زمن طويل ولم يكن هناك نقاش حول الوساطة بين إيران والولايات المتحدة خلال هذه الزيارة".

ووصل وزير الخارجية الياباني، أمس الأحد، إلى العاصمة طهران في زيارة تستمر يومين التقى خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني.

وتتمتع اليابان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وإيران، وكانت ضمن الدول التي تشتري النفط من طهران قبل انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

كما التقى الوزير الياباني مساء الأحد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي انتقد قيام طوكيو بحجب الأموال الإيرانية في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.

وطالب رئيسي، بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية من العملة الصعبة المجمدة في بنوك اليابان، وفقاً لموقع الرئاسة الإيرانية، مضيفاً: "التأخير في الإفراج عنها أمر غير مبرر".