اتجاه أمريكي لتمديد الوجود بأفغانستان.. و"طالبان" ترفض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت حركة طالبان تمديد مهلة انسحاب القوات الغربية من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب الجاري وهو الموعد المقرر لإنهاء 20 عاما من الوجود الأجنبي في تلك البلد.

وقال مصدران في الحركة لوكالة "رويترز" إن "طالبان" لن تمدد الموعد النهائي لانسحاب القوات الغربية من أفغانستان في 31 أغسطس/آب.

غير أن المصدرين أضافا أن "طالبان" لم تتلق أي اتصال من أي حكومة أو مسؤول غربي لتمديد الموعد النهائي.



جاء ذلك بعد أن فتح الرئيس الأمريكي جو بايدن الباب أمام احتمال بقاء الجنود الأمريكيين بعد 31 أغسطس/آب، مشيرا إلى "مناقشات جارية" بهذا الخصوص.

وقال الرئيس الأمريكي مساء الأحد: "ثمة مناقشات جارية بيننا وبين الجيش بشأن التمديد. نأمل بألا نضطر إلى التمديد لكننا سنناقش مدى تقدم عملية الإجلاء" في حين أعلنت لندن عقد قمة عبر الإنترنت لمجموعة السبع "لإجراء مناقشات عاجلة حول أفغانستان".

وتسببت الفوضى العارمة الناجمة عن تدفق عشرات آلاف الأفغان اليائسين إلى مطار كابول، بوفاة سبعة أشخاص.

ومنذ دخولها كابول في 15 أغسطس/آب، تحاول حركة طالبان إقناع السكان بأنها غيرت نهجها مؤكدة أن سياستها ستكون أقل صرامة من حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001. إلا أن ذلك لا يحول دون تدفق آلاف الأفغان غير المقتنعين بهذه الوعود بغية مغادرة البلاد.