طالبان ترفض تأشيرات البعثات الأفغانية في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان، الإثنين، أنها بدأت بإصدار تأشيرات للإيرانيين الذين يريدون الدخول إلى أفغانستان، مشيرة إلى أنها ترفض تلك الصادرة من السفارة الأفغانية بطهران وباقي البعثات الدبلوماسية في إيران.

وقالت قيادة الحركة في ولاية هرات الواقعة غرب أفغانستان على الحدود مع إيران إن "التأشيرات الصادرة من البعثات الدبلوماسية الأفغانية في إيران غير صالحة، ويجب على الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرات الحصول عليها من طالبان".

وأضافت الحركة في بيان: "بدأنا بالفعل عبر منفذ إسلام قلعة الحدودي مع إيران بإصدار تأشيرات للإيرانيين الذين يدخلون أفغانستان".

وكان المتحدث باسم منظمة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي أعلن، مساء السبت، عن إعادة فتح الحدود مع أفغانستان بما في ذلك المنافذ التجارية.

ويعد "إسلام قلعة" من أهم المنافذ التجارية بين إيران وأفغانستان، وأغلب البضائع يتم تصديرها عبر هذا المنفذ الحيوي.

وأعلنت السفارة الأفغانية في طهران، السبت، أنها بدأت عملها يوم الأحد بعد انتهاء عطلة الأسبوع الرسمية في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولدى الحكومة الأفغانية سفارة في طهران وقنصلية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وأخرى في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.