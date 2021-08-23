مجدداً.. حريق يهاجم "إيفيا" اليونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تكافح فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه حريقاً جديداً، الإثنين، في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية التي تجتاحها النيران مجدداً فيما توجّب إخلاء حيين في فيّا.



وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (أنا) أن حريق الغابات هذا يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرق أثينا، حيث تستعد السلطات لإجلاء السكان بالقوارب.

ويكافح 46 إطفائياً النيران قرب فيّا في جنوب جزيرة إيفيا، بمؤازرة 20 شاحنة وثلاث طائرات قاذفة للمياه ومروحيتين.

واندلع الحريق الجديد صباح الإثنين، بعد أسبوعين من اندلاع حريق ضخم اجتاح شمال الجزيرة.

وقضت الحرائق بالإجمال على أكثر من مئة ألف هكتار من الغابات في اليونان منذ نهاية يوليو/تموز، في مشاهد مروعة.

وأتت النيران على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرق أثينا، وعلى جزء من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وحذّرت الحماية المدنية في اليونان، الأحد، من "أخطار عالية" لاندلاع حرائق في مناطق مختلفة من البلاد.

وبقيت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات في اليونان، مع تعزيزات أجنبية، متأهبة في مواجهة خطر عودة انتشار حرائق في جزيرة إيفيا التي تضررت بشدة جراء النيران الأخيرة وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز فيما توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح عاتية.

وترتبط الحرائق المتزايدة في كل أنحاء العالم بظواهر مناخية قصوى يعزوها العلماء إلى الاحترار المناخي.