وزيرا الدفاع الكويتي والأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم - أن الوزير الجابر وجه خلال الاتصال الدعوة لنظيره الأمريكي لزيارة الكويت.. مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها وتطويرها.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

محمد يوسف

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