صحة الدقهلية: فحص 100 منشأة طبية والتوصية بغلق 20 لعدم وجود ترخيص - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن إدارة العلاج الحر بالمديرية حملات لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحملة تشكلت من من العلاج الحر وجرى المرور على 100 منشأة طبية خاصة ورصد حوالي 11 عيادة خاصة و7 معامل ومراكز غير مرخصين و2 محلات نظارات غير مرخصة وتم التوصية بالغلق لهم نظرا لوجود مخالفات جسيمة بهم.

وأشار مكي إلى أنه جرى عمل إنذارين للمنشآت الطبية المخالفة وتنفيذ قرارات الغلق ل 17 منشأة مخالفة وعمل محضرين إعدام لكمية كبيرة من الكيماويات المنتهية الصلاحية بمعملي تحاليل.

وأكد مكي أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.