مصرع تلميذة تحت عجلات سيارة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الاثنين، تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع الغربي "أسيوط – سوهاج"، دائرة مركز شرطة طما.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رهف. ر" 12 عامًا تلميذة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء عبور ابنته المذكورة للطريق بذات الناحية اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة "انطونيوس. ج" 21 عامًا عامل ويقيم بمحافظة أسيوط، ما نتج عنه وفاتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وأفاد قائد السيارة أنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يستطع مفاداتها، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.