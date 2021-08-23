بارتجاج ونزيف في المخ.. إصابة تلميذ بركلة حصان في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب تلميذ بارتجاج ونزيف بالمخ، اليوم الاثنين، عقب ركل حصان له أثناء اللهو بالمنزل، دائرة مركز شرطة أخميم في محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "مهند. ا" 11 عامًا تلميذ ويقيم دائرة المركز مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

وأفاد والده "الأمير. ع" 34 عامًا سائق أنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل ركله حصان ملكه ما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.