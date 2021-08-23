تعيين عمرو ثروت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لبنك ABC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية ("ABC") اليوم الاثنين تعيين عمرو ثروت، في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر بعد موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك.

وبحسب بيان من البنك يملك عمرو ثروت أكثر من 26 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات التي اكتسبها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وينتقل ثروت إلى منصبه الجديد قادماً من بنك "إتش إس بي سي"، بعد أن أمضى 15 عاماً مع البنك، قضى منها 7 سنوات كرئيس للخدمات المصرفية الدولية في مصر، والسنوات المتبقية عمل فيها لتغطية المنطقة من دبي.

وشغل عمرو مؤخراً منصب العضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية الدولية ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لبنك "إتش إس بي سي" في دبي.

ويحمل عمر شهادة ماجستير في العلوم المالية من «كاس بيزنس سكول» في لندن، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصص في الاقتصاد ودرس تخصصاً فرعياً في العلوم السياسية.

وقال البنك إن انضمام ثروت يأتي في مرحلة نمو فارقة بالنسبة للبنك، بعد إتمام عملية الاستحواذ على بنك بلوم مصر في 11 أغسطس الجاري، ويعمل البنك الآن على دمج أعمال بنك بلوم مصر ضمن بنك ABC مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ ثروت مهام منصبه في تاريخ 26 سبتمبر المقبل، بحسب البيان.