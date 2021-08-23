الصين: لا إصابات محلية جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد الصين لمواجهة أخطر موجة وبائية منذ أشهر مدفوعة بالمتحورة دلتا الشديدة العدوى، مع اختبارات جماعية وعمليات إغلاق محددة، فيما لم تبلغ البلاد عن أي إصابة محلية جديدة الاثنين.

والتفشي الوبائي الأخير الذي بدأ منتصف يوليو عندما ثبتت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بفيروس كورونا، هو الأكثر حدة منذ ظهور كوفيد-19 للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط البلاد.

وأصيب أكثر من ألف شخص في عشرات المدن.

لكن السلطات تتحرك لاحتواء التفشي بفرض عمليات إغلاق محلية فورية وقيود على السفر وإجراء اختبارات جماعية في الأحياء التي تنتشر فيها العدوى كجزء من نهجها لمكافحة الوباء المتمثل في "صفر إصابة" الذي شهد إغلاق حدود الصين بشكل شبه كامل لكنه سمح للاقتصاد بالانتعاش.

ويتراجع عدد الإصابات المحلية الجديدة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية الاثنين أن الإصابات المحلية عادت إلى الصفر بعد معركة استمرت خمسة أسابيع.