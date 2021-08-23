خليفة ميركل المحتمل: قطر ليست الأنسب لكأس العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم الخليفة المحتمل للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أرمين لاشيت، إلى الأصوات الرافضة لتنظيم قطر لكأس العالم المقبل لكرة القدم 2022.

ويعدّ أرمين لاشيت، المرشح المحافظ لخلافة المستشارة الألمانية أبرز سياسي أوروبي يعلن صراحة معارضته لاستضافة الدوحة لكأس العالم، بعد دعوات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

وقال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، (حزب ميركل) لمحطة "بيلد" التلفزيونية أمس الأحد، إن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة في قطر عام 2022 "أمر خاطئ".

وأردف الزعيم السياسي البارز: "ماكنت أقيم البطولة في قطر.. لا أعتقد أن قطر مكان جيد لاستضافة كأس العالم".

لكن لاشيت تجنب مسألة ما إذا كان ينبغي إلغاء المونديال، حيث قال: "هذا الأمر ليس من اختصاص الساسة ليتخذوا قرارا بشأنه".

وتعرضت قطر لانتقادات بشكل أساسي بسبب معاملتها للعمال المهاجرين في البلاد، ولم تفلح الدعوات الحقوقية لثني الدوحة عن ممارسات شائنة ضد العمال، حيث أبعدت الأسبوع الماضي ناشطا حقوقيا كينيا، بعد سجنه في ظروف غير ملائمة، وإجباره على دفع غرامة باهظة.

ولا يزال تقرير صحيفة "جارديان"، البريطانية هذا العام؛ الذي قدم إحصاء صادمة عن مقتل 6500 عامل من خمس دول آسيوية منذ حصول قطر على استضافة كأس العالم عام 2010، يلاحق السلطات هناك.

وخلال تصفيات المونديال في مارس/آذار الماضي، دعت العديد من المنتخبات، من بينها المنتخب الألماني، إلى مراعاة حقوق الإنسان في قطر.



وفي الولايات المتحدة كشف استطلاع حديث للرأي أن 60% من الأمريكيين يعارضون مشاركة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم المقبلة.