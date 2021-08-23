النحل القاتل.. تحذير لقائدي الدرجات النارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر معهد سلامة قيادة الدراجات النارية من فتح حاجب خوذة الدراجة النارية حتى على السرعات المنخفضة؛ لأن هذا الأمر قد يهدد السلامة.

وأوضح خبراء المعهد الألماني أن فتح الحاجب قد يتسبب في التعرض للحشرات الطائرة والأحجار الصغيرة المتطايرة على الطريق، والتي قد تصبح كمقذوفات خطيرة وتسبب القيادة العمياء لبعض الوقت، مما يرفع خطر وقوع حادث.

النحل القاتل

وذكر المعهد النحلة على سبيل المثال، والتي تطير بسرعة 30 كلم/س، وهو ما يجعلها خطرة جدا عند التصادم بوجه قائد الدراجة أو دخولها في عينه.

ويوصى أيضا في حال ارتداء الخوذة من نوع جيت أو كروس بعدم التخلي عن ارتداء النظارة المناسبة. ووفقا لنفس المنطق، يتعين على راكبي الدراجات - على الأقل أولئك الذين يقودون بسرعة 30 كلم/ساعة أو أكثر- ارتداء النظارات دائما؛ لأنه إذا دخل جسم غريب في العين، فسيتم إغماض العين بشكل انعكاسي، الأمر الذي يهدد الحياة أثناء قيادة الدراجة النارية.

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تموت الحشرات، التي تدخل العين وتطلق إفرازات يمكن أن تكون سامة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في العين. وفي الوقت نفسه، توفر الأقنعة والنظارات الحماية من التيارات الهوائية.