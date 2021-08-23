11 قتيلا بإعصار جريس في المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسبّبت أمطار غزيرة هطلت على المكسيك خلال مرور الإعصار جريس في مقتل 3 أشخاص في ولاية بويبلا (وسط) ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للضحايا إلى أحد عشر.



وقال بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية بويبلا: "لقد أحصينا ثلاثة قتلى: أحدهم في هواشينانجو، والآخران في تلاولا".

وكانت السلطات قالت، السبت، إنّ الإعصار جريس أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقلّ، بينهم خمسة أطفال من العائلة نفسها، خلال اجتياحه شرق المكسيك، متسبّبًا أيضًا بفيضانات وانزلاق للتربة وملحقًا أضرارًا بمنازل ومتاجر.

وتراجعت قوّة الإعصار لاحقًا أثناء توجّهه نحو الداخل، فوق المرتفعات بوسط البلاد، ملحقًا أضرارًا على نطاق واسع.

في خالابا، عاصمة ولاية فيراكروز، تحوّلت الطرق إلى ما يشبه أنهارًا موحلة.

ومن بين الضحايا أمّ وخمسة من أطفالها قضوا طمرًا في انهيار تلّ على منزلهم الصغير.

ولا تزال السلطات المكسيكيّة في حال تأهّب تحسّبًا لفيضانات أنهار وسيول وسيول وحليّة، خصوصًا في فيراكروز.

ووجّه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو تعازيه لعائلات الضحايا.

ووُضع قرابة ثمانية آلاف عنصر من الدفاع المدني والجيش وعمّال الكهرباء في حال تأهّب لمرحلة ما بعد العاصفة، حسبما أكد الرئيس ليل الجمعة.