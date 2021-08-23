محمد بن زايد يتلقى شكر بايدن لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالين هاتفيين الليلة قبل الماضية من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة، أعربا خلالهما عن شكرهما وتقديرهما للدعم والتسهيلات التي قدمتها الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين ورعايا بلديهما من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

