انت الان تتابع خبر اكثر من 20 قتيلا وعشرات المفقودين بسبب الفيضانات في ولاية اميركية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات في ولاية تينيسي الأمريكية، عن مقتل 21 شخصاً وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة عدة مناطق في الولاية.
وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن “السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة”.
وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة.
وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.
وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة.
وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.