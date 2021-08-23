انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي يراهن على آخر لحظات الميركاتو لاستقطاب نجم توتنهام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-23 | 07:57
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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.
وارتبط اسم كين بمغادرة توتنهام هذا الصيف، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي في ضمه.
وشارك كين مع توتنهام لأول مرة هذا الموسم، سواء رسميًا أو وديًا، خلال مباراة وولفرهامبتون، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني، في اللقاء الذي حمسه السبيرز بهدف دون رد.
وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "لا يزال توتنهام مقتنعًا بأنه سيكون قادرًا على إبقاء هاري في النادي هذا الصيف".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لضم كين مقابل 100 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض من قبل توتنهام.
وشارك كين مع توتنهام لأول مرة هذا الموسم، سواء رسميًا أو وديًا، خلال مباراة وولفرهامبتون، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني، في اللقاء الذي حمسه السبيرز بهدف دون رد.
وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "لا يزال توتنهام مقتنعًا بأنه سيكون قادرًا على إبقاء هاري في النادي هذا الصيف".
وأضاف: "سيحاول مانشستر سيتي مرارًا وتكرارًا قبل غلق سوق الانتقالات، وسيظل دانييل ليفي (رئيس توتنهام) متمسكًا بموقفه".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لضم كين مقابل 100 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض من قبل توتنهام.
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