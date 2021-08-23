تعذيب وانتهاكات.. اختراق كاميرات مراقبة أكبر سجن بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن ناشطون معارضون من اختراق كاميرات مراقبة سجن إيفين، شمال طهران، ما أظهر حجم الانتهاكات والتعذيب داخل أكبر سجن بالبلاد.

ويضم سجن إيفين المئات من المعتقلين السياسيين والناشطين ويخضع لحراسة مشددة.



وذكر موقع إذاعة "فردا نيوز"، في تقرير له، تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "الجهة التي نفذت الاختراق هي من جماعات مؤيدة للمعارضة الإيرانية بالخارج، وحصلت على مقاطع فيديو وصور تظهر عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجن".

وقالت "جماعة السفاحين" التي تعمل في الفضاء الإلكتروني في مواجهة حكومة إيران، في رسالة، إن هذه الصور أرسلتها مجموعة أخرى تدعى "عدالة علي" من خلال اختراق نظام CCTV بهدف الكشف عن هذه الصور".



وفي بعض مقاطع الفيديو، يمكن رؤية غرفة التحكم في كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ويبدو أن صور الدوائر التلفزيونية المغلقة من أجزاء مختلفة من السجن تُعرض على شاشاتها.

ويُظهر الفيديو عددًا من صور الدوائر التلفزيونية المغلقة يتم قطعها تدريجياً وتظهر رسالة على شاشات الغرفة: "إيفين وصمة عار على العمامة السوداء واللحية البيضاء للرئيس (إبراهيم رئيسي)، وسنواصل الاحتجاج حتى الإفراج عن السجناء السياسيين".

وتشير الرسالة إلى إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد، الذي حظي دوره في الإعدامات الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في أواخر الثمانينيات باهتمام متزايد في وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان.

ويظهر في هذا الفيديو اندهاش مسؤولي غرفة التحكم في الدوائر التلفزيونية المغلقة من خلل في الشاشات وعرض هذه الرسالة، وتصوير رسالة الاحتجاج على الشاشات المخترقة بهواتفهم المحمولة.

وفي مقطع فيديو آخر، حصلت عليه مجموعة "عدالة علي" من خلال اختراق نظام مراقبة سجن إيفين، شخص معتقل في حالة دوار في باحة السجن، وبعد أن سقط السجين الذي كان يرتدي قناعاً طبياً على الأرض، اجتمع حوله عدة أشخاص من حراس السجن على ما يبدو، وجروه على الأرض بشكل مهين.

وفي الصور المأخوذة من كاميرات مختلفة، يمكن ملاحظة أن هذا الشخص يُجر على الأرض لفترة من الوقت ويتم رفعه عنوة على الدرج.



وجاء في الرسالة المرسلة مع مقاطع الفيديو أنه بالإضافة إلى غرفة التحكم في السجن، حصل المخترقون أيضًا على صور ومقاطع فيديو من داخل "عنابر وغرف السجناء، وملفات السجناء السياسيين، والوثائق السرية لسجن إيفين".