طالبان تحذر من تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذر مسؤول في حركة طالبان، الإثنين، من تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان بعد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد.



وكان الرئيس جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي إن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أغسطس/آب لإجلاء الأمريكيين.

والأحد، ذكرت صحيفة "تليجراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب بشكل شخصي من بايدن تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن المتحدث باسم حركة طالبان، سهيل شاهين، أن بقاء القوات الأمريكية بعد 31 أغسطس/آب خط أحمر.

وأضاف: "إذا طلبت أمريكا أو بريطانيا مزيدا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب، فهذا يعني تمديدا للاحتلال، وهو أمر لا داع له".

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "عمليات الإجلاء من كابول صعبة وخطيرة جدا وجنودنا معرضون للخطر".

وتعهد بايدن، في كلمة عن الوضع في أفغانستان، بإعادة أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان إلى بلاده.