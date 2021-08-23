زلزال مدمر بقوة 7.2 درجة يضرب جزر "ساندويتش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة الأحد، جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي.



ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في الساعة (21:33:20) بتوقيت جرينتش.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع عن خط طول (60.303 جنوبا)، ودائرة عرض (24.999 غربا)، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقال نظام الإنذار الأمريكي من موجات المد العاتية "تسونامي"، إنه لا يوجد تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع بالجزر واقترب من 7.2 درجات.

كان آخر زلزال ضرب جزر ساندويتش الجنوبية، صباح الأحد، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وجزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية" والتي تعد إقليما خارجيا تابع للمملكة المتحدة.