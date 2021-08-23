شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يتلقى شكر بايدن لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالين هاتفيين الليلة قبل الماضية من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة، أعربا خلالهما عن شكرهما وتقديرهما للدعم والتسهيلات التي قدمتها الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين ورعايا بلديهما من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.



وقال الرئيس الأمريكي: «هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة».