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حزب تركي معارض ينتقد قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا: الشباب لا يتنفس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب مسودة قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها حزب العدالة والتنمية، للبرلمان التركي، .

 

ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال باباجان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذِ الدولة من الآن فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!». 

 

مضيفًا: إلى أين ستذهب الدولة التي يُعتقل فيها مئات البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أو تعليق أعجبه؟! .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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