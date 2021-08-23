حزب تركي معارض ينتقد قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا: الشباب لا يتنفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب مسودة قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها حزب العدالة والتنمية، للبرلمان التركي، .



ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال باباجان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذِ الدولة من الآن فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!».

مضيفًا: إلى أين ستذهب الدولة التي يُعتقل فيها مئات البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أو تعليق أعجبه؟! .