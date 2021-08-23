نائب تركي معارض يطالب بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحمد أكين، بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرًا إلى أن الموجودين في السلطة حاليا لا يستطيعون إدارة الدولة.



وقال أكين، في تصريحات صحفية، خلال تواجده في مدينة بالكسير التركية: «يجب إجراء انتخابات مبكرة، هذا البلد بحاجة إلى الانتخابات الآن؛ لأن من في السلطة لا يستطيعون إدارة الدولة في الوقت الحالي».موضوعات متعلقة

وأضاف: الكل يتمنى أن يكون هناك انتخابات في جميع المحافظات التي نذهب إليها، لأنهم جرفوا تركيا بعيدًا عن واقعها كما يقول رئيسنا. إذا كانت هناك انتخابات غدًا، فإن حزب الشعب الجمهوري مستعد للانتخابات بكافة كوادره».