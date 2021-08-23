شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بأنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بوضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والإلكترونيات والموبيلات والكاميرات المزمع إنشائها في المرحلة القادمة.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022، المقدمة من وزارة التخطيط، والتى أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت اللجنة البرلمانية - في تقريرها- إلى أهمية هذه الانظمة كى تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية.