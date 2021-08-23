شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بأنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بوضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والإلكترونيات والموبيلات والكاميرات المزمع إنشائها في المرحلة القادمة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022، المقدمة من وزارة التخطيط، والتى أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت اللجنة البرلمانية - في تقريرها- إلى أهمية هذه الانظمة كى تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية.
ولعبت اللجنة دورا هاماً علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلالها دورها الرقابي والتشريعي الفاعل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي فرضت نمطاً جديداً في الحياة ساهم في خلق البيئة المحفزة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة في معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.