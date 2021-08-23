"ناجحة الصبح وساقطة بالليل".. مصدر بـ"التعليم" يرد على اتهام الوزارة بتغيير نتيجة طالبة ثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما نشرته إحدى أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتهم خلاله الوزارة بتغيير نتيجة الثانوية العامة لابنتها.

واتهمت إحدى أولياء الأمور، الوزارة بتغيير نتيجة ابنتها: "حسبي الله ونعم الوكيل درجات بنتي الساعة 7 الصبح والساعة 3 العصر"، و تمضن المنشور على صفحتها الشحصية على "فيسبوك"، حصول ابنتها على مجموعين مختلفين حيث كانت في المرة الأولى حاصلة أكثر من 92% وفي المساء راسبة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن هذا الكلام لايمكن أن يحدث، مؤكدًا أن النتيجة النهائية بحسب موقع الوزارة أن الطالبة راسبة.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تسلم نسخة واحدة من نتيجة طلاب الثانوية العامة إلى الكنترولات والإدارات ومواقع إعلان النتيجة، مشددًا على أنه من الصعب في النتيجة، وأن يتم التلاعب في الصورة بأي شكل.