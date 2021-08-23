دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمركز حضانات أطفال في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشب حريق، اليوم الإثنين، في مركز خاص بحضانات أطفال أمام مستشفى قنا العام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمركز العربي للحضانات أمام مستشفى قنا العام، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شبكة الأكسجين بمركز العربي للحضانات ما أدى إلى توقفها، جرى السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف ملابسات الحريق.

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