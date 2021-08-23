برلماني تركي يهاجم سياسات الرئيس التركي ونظامه.. وينتقد وزير الداخلة ببلاده

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

انتقد البرلماني التركي زينل إمره، العضو بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مؤكدًا أنه يدير أعمالًا غير قانونية داخل الدولة.



وكانت المعارضة التركية استجوبت صويلو، لمعرفة السر وراء سحبه الحراسات التابعة لوزارة الداخلية المعينة لحماية رموز المعارضة، إلا أن صويلو رفض الرد، واعتبر هذه التفاصيل من الأسرار التي لا يمكن الإفصاح عنها.

وعن تعرض رئيس مقاطعة إسطنبول التابع لحزب الخير، بوغرا قافونجو، للاعتداء، بعد رفض وزارة الداخلية تعيين حماية له، قال زينل إمره، «صويلو، الذي يخصص الحماية لقادة المافيا التركية، وكتاب الأعمدة في الصحف الموالية للحكومة، هو المسؤول الأول عن الهجوم على قافونجو، لم يعد لدينا أي شك في أن صويلو هو (الصندوق الأسود للأعمال غير القانونية في تركيا)».

كما كشفت المعارضة بتركيا عن تناقض سياسات الداخلية التركية لأردوغان ونظامه.