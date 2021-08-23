5 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قيادي بحزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت الولايات المتحدة، الأحد، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بارز بمليشيا "حزب الله" اللبناني.

جاء ذلك في تدوينة للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله".

وأشار إلى أنه "أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط".

كما أن حرب أيضا "حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم حزب الله اللبناني في اليمن"، وفق المصدر ذاته.



وتابع: "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".

وتحظر كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وهندوراس وباراغواي والأرجنتين وكوسوفو، وسلوفينيا ولاتفيا أنشطة الميلشيا اللبنانية بشكل كامل.

ومطلع الشهر الجاري، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج "حزب الله" اللبناني بكل أجنحته، على لائحة التنظيمات الإرهابية.



ويرى مراقبون أن مشروع القرار الأمريكي يمكن أن يحرك المياه الراكدة في التكتل حيال هذا الملف، ويدفع الأخير إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الجناح السياسي للمليشيات الموالية لإيران.



ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره.

لكن لا يصف الجناح السياسي بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.

