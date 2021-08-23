محمد الفلاح - قمة السبع.. 3 مطالب بريطانية بخصوص أفغانستان

الإثنين 23 أغسطس 2021

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، عن 3 مطالب رئيسية للندن خلال قمة السبع الثلاثاء المقبل.



وذكرت صحيفة "تليجراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب بشكل شخصي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان (المقرر نهاية الشهر الجاري).

ونقلت عن مصادر، لم تسمها، أن جونسون سيضغط أيضا على بايدن خلال الاجتماع لمواصلة رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن بريطانيا تسعى لدفع زعماء العالم لبحث فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان في اجتماع مجموعة السبع.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي بريطاني، طلب عدم نشر اسمه، أن لندن تعتقد أن على مجموعة السبع بحث فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات إذا ارتكبت طالبان انتهاكات ضد حقوق الإنسان وسمحت باستخدام أراضيها كملاذ آمن للمتطرفين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، الأحد، دعوته إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء القادم لإجراء مباحثات عاجلة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة "ذا تايمز" إن بريطانيا ستكثف إجلاء رعاياها إضافة إلى مواطنين أفغان من أفغانستان، الإثنين، بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة إن الجيش مدد الموعد النهائي لآخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني من الثلاثاء إلى الجمعة أو السبت.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد أن بريطانيا أجلت أكثر من 5700 شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس/آب.