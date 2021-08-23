شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. قطاع طرق يختطفون 60 شخصاً في ولاية «زمفرا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختطف قطاع طرق 60 شخصا على الأقل، في ولاية زمفرا النيجيرية، خلال هجوم على بلدة بالولاية، في الوقت الذي ينفذ الجيش هجمات جوية في الولاية للسيطرة على الوضع.

وصرح مفوض الإعلام في الولاية، إبراهيم دوسارا: "استيقظنا وسمعنا أن قطاع الطرق غزوا قرية ريمي في بلدة باكورا أل جي ايه، واختطفوا حوالي 60 شخصا"، مشيرا إلى أن وكالات الأمن ومسؤولين يعملون على التأكد من العدد الحقيقي للأشخاص الذين تم اختطافهم وما إذا كان هناك ضحايا.

وأشار المفوض إلى أن قطاع طرق يكثفون هجماتهم على الولاية، ردا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لاسيما القوات الجوية، لافتا النظر إلى مقتل 5 أشخاص واختطاف 15 آخرين خلال هجوم نفذه قطاع طرق مسلحين، على نفس البلدة منذ 5 أيام.