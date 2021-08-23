شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «هنري» تضرب الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت العاصفة الاستوائية "هنري" إلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة ظهر يوم الأحد، بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش)، وجلبت معها أمطارا غزيرة.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة ضربت الساحل بالقرب من بلدة ويسترلي، في ولاية رود ايلاند، ووصلت سرعتها إلى حوالي 95 كيلومترا في الساعة.

وكان حاكم ولاية رود أيلاند، دان ماكي يتوقع "أثارا شديدة للرياح العاتية وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات" في الصباح، وفي وقت سابق يوم الأحد، خفض المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، درجة "هنري" من إعصار إلى عاصفة استوائية.

وأوضح تقرير حول الوضع، أنه بعد وصوله لليابسة من المرجح أن تستمر قوة هنري في الضعف، كما لا تزال الأمطار الغزيرة والفيضانات تمثل تهديدات كبيرة لأجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة حتى ليلة الاثنين.

وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حول "هنري" بعد ظهر الأحد قائلا: “نحن نأخذ الأمر على محمل الجد بسبب حجم واندفاع العاصفة والأمطار الناجمة عنها"، فيما وعد "بايدن" بتقديم الدعم لسبع ولايات سيمر بها الإعصار هنري.

ودخل تحذير من إعصار حيز التنفيذ في لونج آيلاند ورود آيلاند وكونيتيكت، فيما صدرت تحذيرات لأكثر من 35 مليون شخص من حدوث فيضانات، وقامت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية برفع مستوى "هنري" إلى إعصار يوم السبت فقط.