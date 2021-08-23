شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 37 إصابة جديدة بكورونا بينهم 16 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي سجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 32 إصابة قبل يوم، مشيرة إلى أن كل الإصابات الجديدة محلية.

وأوضحت اللجنة، أن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 16 نزولا من 19 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 94652 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.