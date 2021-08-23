بيتكوين تقفز فوق حاجز الـ 50 ألف دولار.. للمرة الأولى منذ مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر عملة بيتكوين المشفرة فوق حاجز الـ 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وارتفع سعر "بيتكوين"، وهي أكبر عملة رقمية مشفرة بالعالم، ليصل إلى 50190 دولارا خلال الساعات الماضية.

وحتى ظهر الأحد، سجلت بيتكوين زيادة بنسبة 1.15% إلى 49,152.84 مقابل 48,648.17 دولار أمس.

والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي

كما أعلنت "ايه ام سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الحالي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قال الأسبوع الماضي إن الأموال الرقمية تكتسب أهمية متزايدة.



وتابع باول: "هل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون له عملة رقمية؟ ذلك سؤال مهم جدا وصعب".

ويهدد إصدار دولار رقمي في حال حدوثه، مكانة العملات الرقمية الأخرى.