في 2010.. لماذا رفض "بن لادن" اغتيال جو بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رسالة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، أمر خلالها بعدم اغتيال "جو بايدن" في 2010.

ووفق الصحيفة فإن بن لادن أرجع قراره آنذاك بأن بايدن (نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما حينها) سيصبح في حال التمكن من اغتيال أوباما، رئيسا غير كفء و"سيقود الولايات المتحدة إلى أزمات".



جاء ذلك في رسالة لزعيم تنظيم القاعدة السابق عام 2010 تم العثور عليها في مجموعة من الوثائق حصلت عليها القوات الأمريكية خلال عملية قتله بباكستان عام 2011.



تم نشر الوثيقة لأول مرة في عام 2012، ولكن تم إعادة تسليط الضوء عليها وإعطائها أهمية جديدة وسط الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان الذي أعاد البلاد إلى طالبان.

وأوضحت الصحيفة أن "بن لادن" صاغ الرسالة المكونة من 48 صفحة في مايو/أيار 2010 إلى مساعد يُعرف باسم "الشيخ محمود" واسمه الحقيقي عطية عبدالرحمن طالبه خلالها بالتركيز على الهجمات المباشرة ضد الولايات المتحدة.

وفي الصفحة 36، حدد رغبته في تشكيل فرقتي اغتيال، واحدة في باكستان والأخرى بأفغانستان، ستكون مهمتهما التخطيط لهجمات ضد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق ديفيد بتريوس، في حالة زيارتهما لأي من البلدين.

وأرجع ذلك إلى أن "أوباما هو رأس الأفعى وقتله سيجعل بايدن يتولى الرئاسة تلقائيا لما تبقى من المدة.. بايدن غير مستعد تماما لهذا المنصب، وهو سيقود الولايات المتحدة إلى أزمات".

وأضاف: "أما بترايوس فهو رجل الساعة في هذه السنة الأخيرة من الحرب ، وقتله يغير مسار الحرب".

وطالت موجة كبيرة من الانتقادات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جراء الفوضى والانهيار الكبير بأفغانستان وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور.

الانتقادات وصلت في بعض الأحيان إلى مطالبة بايدن نفسه بالاستقالة، مؤكدين أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بهذه الطريقة "أكبر إهانة".