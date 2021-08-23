شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القانون.. يُحظر تعرض الطفل عمداً لإيذاء بدنى أو ممارسة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 ، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنی ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وتقضى المادة 7 مکررا (أ) بأنه مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنی ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .