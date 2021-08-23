شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن اسهامات حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في تحقيق تقدم ملموس وواضح في كثير من القرى بمصر، وساهمت في تطوير الخدمات الأساسية من تطوير منازل، وتوصيل مياه وصرف صحى وغاز ورصف طرق وغيرها، إلى جانب توفير فرص أعمال مؤقتة ودائمة، وكذلك تطوير منظومة التعليم.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مبادرة حياة كريمة: