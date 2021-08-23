صور - محافظ جنوب سيناء ووزير خارجية صربيا يبحثان سُبل تنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، بحضور وفد رفيع المستوى من الخارجية الصربية، برئاسية نيكولا سيلا كوفيتش، وزير الخارجية الصربي على هامش زيارته لمصر، والدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة ايركايرو، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، لمناقشة سُبل تنشيط السياحة بين البلدين وخاصة المدن السياحية بجنوب سيناء، وطرق الاستفادة من الخبرات الصربية في مجال السياحة الاستشفائية.

وطالب الطيار شريف عزت، رئيس مجلس أدارة شركة إيركايرو، بالتعاون مع شركات الطيران الصربية لتسيير الرحلات السياحية بين البلدين طوال العام وليس خلال الموسم السياحي الصيفي.

ووجه محافظ جنوب سيناء، الدعوة إلى الشعب الصربي لزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرًا لدولة صربيا، وجرى عقد عدد من البرتوكولات أهمها اتفاقية التآخي بين مديني نيش وشرم الشيخ، والإسراع في تفعيلها.

وأشار المحافظ إلى أن دولة صربيا لديها خبرة واسعة في مجال السياحة الاستشفائية، ولابد من الاستفادة منها للنهوض بالسياحة الاستشفائية بالمحافظة.

وقال نيكولا سيلا كوفيتش، وزير الخارجية الصربي، إن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومحافظ جنوب سيناء، كان مثمرًا، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية تلك العلاقات مع مصر في كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ وزير الخارجية الصربي درع المحافظة، ومجسم لمدينة سانت كاترين تقديرًا له.​