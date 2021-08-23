إصابة سيدتين سقطت عليهما شُرفة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيبت سيدتان بإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر سقوط شُرفة عليهما بمنطقة تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول سيدتين إلى قسم الاستقبال، والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، مصابتين بإصابات مختلفة في أنحاء متفرقة بجسدهما نتيحة الحادث.

وتبين أن المصابتين "رحاب.م"، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، "شيماء.م.ف"، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعنق، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وجرح قطعي بالرأس، وكلتاهما تحت الملاحظة، والعلاج باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.