في كفر الشيخ.. النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، لعام 2021 - 2022، وذلك بعد موافقة اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أنه جرى النزول من مجموع 246 درجة إلى 245 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول وحرصًا على مصالح الطلاب، والعملية التعليمية.

وفي ذات السياق كشف محافظ كفرالشيخ، عن عدد الناجحين في الشهادة الاعدادية بلغ 51 ألفًا و963 طالبًا، والأماكن المتاحة بالصف الأول الثانوي 530 فصلًا بزيادة 30 فصل عن العام الماضي، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض، والضبعة النووية، والتعليم الفني نظام الخمس سنوات.

ولفت إلى أنه جرى إتاحة عددًا من الأماكن بالفصول، لتصل كثافة الفصل الواحد 58 طالبًا ما يحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

​