قطر تحدد الثاني من أكتوبر موعداً لأول انتخابات تشريعية

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (وكالات)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس، مرسوماً بإجراء انتخابات مجلس الشورى في الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرسوم نص على أن يدعى القطريون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات.

وكان أمير قطر قد كشف في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى القطري عن استعداد بلاده لإجراء انتخابات المجلس في أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 وصدر عام 2004 بهدف تطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من القطريين. ويعد مجلس الشورى في قطر هو الهيئة التشريعية فيها ويتولى مناقشة ما يحال عليه من مجلس الوزراء كمشروعات القوانين وموازنة المشروعات الرئيسة ليقدم توصيات بشأنها.