البرلمان اليمني: الحوثيون مستمرون في تقويض السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

قال سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني أمس، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تعتمد على تقويض جهود ومبادرات السلام وتستمر في إطلاق النار وتهريب الأسلحة.

وأضاف البركاني، خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي : «الحوثيون أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم».

وأكد رئيس مجلس النواب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «على خيار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والمبني على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».

وشدد على «أهمية تكاتف الجهود الدولية بصورة عاجلة لحل الأزمة اليمنية والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري». وعبر البركاني، عن تقديره للمواقف الأميركية الثابتة تجاه اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية ولجهود إحلال السلام الدائم.

من جانبها، أكدت القائم بأعمال السفير الأميركي، حرص بلادها على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم في اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمن، وتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.