شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوبي المحيط الأطلسي بقوة 7.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر، منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في جنوبي المحيط الأطلسي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال يوم الأحد الساعة 2133 بتوقيت جرينتش على عمق 14 كيلومترا وعلى بعد حوالي 150 كيلومترا، جنوب شرق جزر ساندويتش الجنوبية، أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، وعلى بعد حوالي 2500 كيلومتر شرق منطقة "تييرا دل فويجو" الأرجنتينية.

وقال مركز التحذير من تسونامي الوطني الأمريكي، والذي سجل قوة الزلزال بـ 2ر7 درجة على مقياس ريختر، أنه لا يوجد حاليا خطر على السواحل الكاريبية من الزلزال، فيما أوضح مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، الذي سجل قوة الزلزال بـ 8ر6 درجة على مقياس ريختر، أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي على البر الرئيسي أو جزر أو أقاليم البلاد.