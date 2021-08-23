الإجلاء من أفغانستان.. شكر أمريكي للكويت والبحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الولايات المتحدة الشكر إلى كل من الكويت والبحرين لجهودهما في عمليات إجلاء أمريكيين ورعايا دول أخرى من أفغانستان.

وقدم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اتصال مع نظيره الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الشكر للكويت على تسهيل عبور رحلات أمريكية في إطار عملية الإجلاء من أفغانستان.



وكتب وزير الدفاع الأمريكي على تويتر: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع وزير الدفاع الكويت عن الأوضاع في أفغانستان".

وأضاف: "أكدت على أهمية شراكتنا الثنائية القوية وشكرته على المساعدة في تسهيل عبور المواطنين الأمريكيين من أفغانستان عبر الكويت".

كما أجرى "أوستن" اتصالا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قدم خلاله الشكر للبحرين على دعمها لتسهيل عبور آمن للمواطنين الأمريكيين.

وكتب على تويتر: "تحدثت إلى ولي عهد البحرين لأقدم الشكر على الدعم في تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

وتابع: "مكنت شراكتنا الثنائية القوية من تقديم دعم سريع وحاسم للحالات في أفغانستان".

وفي ذات السياق، أجرى وزير الدفاع الأمريكي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي، لورينزو غويريني، ناقشا خلاله "الموقف في أفغانستان وتنسيق جهود البلدين بشأن عمليات الإجلاء".

والأحد، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للتعبير عن تقديره لدعم دولة الإمارات لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد أعرب بايدن عن تقديره لدعم دولة الإمارات، في إجلاء مواطني الولايات المتحدة والدول الشريكة والمواطنين الأفغان من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي: "نقدر عالياً جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة".

وأضاف أن "هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".

وسبق أن وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لدولة الإمارات ومملكة البحرين والكويت ودول أخرى لمساعدة بلاده في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

كما وجهت كل من إسبانيا وأستراليا والمملكة المتحدة الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عمليات الإجلاء من أفغانستان.