مصر تغلق معبر رفح الحدودي مع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة حماس أن مصر أبلغت السلطات في القطاع بأنها ستغلق معبر رفح اعتبارا من اليوم الإثنين.

ولم تصدر مصر إعلانا رسميا بهذا الشأن، لكن مصادر أمنية مصرية تحدث لـ"فرانس برس" أكدت الإغلاق، موضحة أن المعبر سيغلق حتى إشعار آخر، دون مزيد من التفاصيل.



ويأتي قرار إغلاق المعبر بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود بين الجانبين.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس، في بيان: "أبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري الإثنين في كلا الاتجاهين".



في 20 مايو/أيار الماضي، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر لإرسال مساعدات إنسانية والسماح للجرحى في غزة بتلقي العلاج في مصر، بعد مواجهة دامية استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل المسلحة في القطاع.



وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة قد توصلتا برعاية مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو/أيار.