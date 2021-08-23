شكرا لقرائتكم خبر عن 184 حالة.. إصابات كورونا في مصر تواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الأحد، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 229 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235 ألفا و864 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، بلغ 286 ألفا و352، شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و671 حالة.