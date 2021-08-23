شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 وفقدان العشرات جراء فيضان تينيسي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سلطات محلية أمريكية أمس الأحد، إن فيضانات شديدة ضربت أجزاء من ولاية تينيسي ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وفقدان 51 آخرين.

وعلى الرغم من بدء المياه في الانحسار، أعلن مسؤولون مساء اليوم فرض حظر تجوال وناشدوا المواطنين بتوخي الحذر.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

وقال روب إدواردز نائب رئيس مكتب عمدة مقاطعة همفريز إن "الأمور تسير سريعا ونعثر على أشخاص يمينا ويسارا".

ووفقا لهيئة الأرصاد الوطنية، ربما تكون مدينة ماكوين "قد حطمت كل الأرقام القياسية لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة في الولاية" مساء أمس السبت.