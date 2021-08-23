شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الشيوعي في كوبا ساوى بين مواطنيه بالفقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «كولورداو بوليتكس»: إن شعب كوبا كان يعاني قبل فترة طويلة انتشارَ فيروس كورونا

وبحسب مقال لـ«جاك كاتر»، خلال 11 يوليو الماضي نزل الشعب الكوبي إلى الشوارع للاحتجاج على الدكتاتورية القمعية والشيوعية، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم.

وأردف: أخطأت التقارير الإخبارية في أن الاحتجاجات كانت على سوء تعامل الحكومة مع أزمة كورونا وكذبت الحكومة الكوبية مشيرة بإصبع الاتهام إلى الحظر الأمريكي. لطالما تم استثناء المواد الغذائية والطبية من الحظر، كما أن بقية العالم لا يفرض حظرا على كوبا.

ومضى يقول: الاحتجاجات في كوبا ليست بسبب سوء تعامل الحكومة مع كورونا أو الحظر الأمريكي. الاحتجاجات تنبع من 62 عاما من الدكتاتورية القمعية الشيوعية. كان الناس يموتون على يد الحكومة وهم الآن في مرحلة لم يعودوا فيها خائفين من الموت.

وتابع: كثير من الأمريكيين لا يستطيعون فهم ما يجري في كوبا. غادرت جدتي كوبا لتأتي إلى الولايات المتحدة عندما كان باتيستا لا يزال في السلطة. أطاح كاسترو باتيستا في عام 1959 واعدًا الناس بحياة أفضل. لكن بدلا من ذلك، تولى السلطة العسكرية والسياسية لتطبيق الحكم الشيوعي.

وأضاف: بعد فترة وجيزة ساءت الأمور. جدتي، لحسن الحظ، تمكنت من إخراج شقيقاتها السبع من كوبا. بقي شقيقها الوحيد، وأتيحت لي الفرصة لمقابلة ابنه قبل 10 سنوات في نيفادا أثناء زيارته للعائلة.

وأردف: كان عليه الحصول على إذن من الحكومة الكوبية والحكومة الأمريكية للسفر إلى الولايات المتحدة. أخبرني عن كيفية وفاء كاسترو بوعده بجعل الجميع متساوين. لكنهم أصبحوا متساوين بالفقر. استولى نظام كاسترو على كل شيء. قضى على الملكية الخاصة. لا توجد وظائف في القطاع الخاص لعدم وجود قطاع خاص. أُجبر الجميع على العمل من أجل الدولة، أو نظام كاسترو.

ومضى يقول: قدمت الدولة تعليما مجانيا، لكن التعليم لم يكن سوى دعاية معتمدة من الدولة وتدريب على المهارات لملء المهن التي تحتاج إليها الدولة. وأضاف: توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية، ولكن فقط للحفاظ على صحة الناس بما يكفي لمواصلة القيام بالعمل الذي تحتاج إليهم الدولة للقيام به.

وتابع: حصل كل فرد على نفس المخصصات الشهرية من الطعام والأجر والتي لم تكن كافية على الإطلاق لتستمر لمدة شهر. أدى ذلك إلى نقص الغذاء على نطاق واسع وطوابير طويلة للطعام والرعاية الصحية. كان الناس يعانون قبل فترة طويلة فيروس كورونا.

وأردف: رحل كاسترو، لكن لم يتغير شيء. سئم الناس. عندما يزور السائحون كوبا، تذهب أموالهم مباشرة إلى الحكومة الشيوعية، وليس الشعب.